Amministrative: Paroli (Fi), a San Donà si poteva vincere

Padova, 25 giu. (AdnKronos) – “Dopo le vittorie al primo turno nei due capoluoghi Treviso e Vicenza, al secondo turno spicca il risultato del centrodestra unito a Martellago, Comune considerato feudo della sinistra e in cui la vittoria assume rilevanza storica. Spiace molto per San Donà di Piave dove i numeri confermano che si poteva vincere, e dove nonostante la disponibilità degli esponenti di Forza Italia e della coalizione in cui era rappresentata, i responsabili locali della Lega non hanno voluto un centrodestra unito al primo turno – come poi al ballottaggio – che avrebbe senz’altro vinto. Un’occasione persa, ma un risultato previsto”. Così Adriano Paroli, commissario regionale di Forza Italia in Veneto, commenta il risultato dei ballottaggi alle amministrative in Veneto.