Anas: sindacati, il 18/12 presidio al Mit, preoccupa fase incertezza

Roma, 14 dic. (AdnKronos) – Un presidio di lavoratori Anas, martedì 18, dalle 9 alle 13, davanti al ministero dei Trasporti, in piazzale di Porta Pia a Roma. Ad annunciarlo sono Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilpa Anas spiegando che “l’iniziativa è stata indetta per manifestare la forte preoccupazione per la nuova fase di transizione e incertezza che si prospetta per l’azienda e per sollecitare l’incontro richiesto dal 19 novembre scorso”.

“Vogliamo conoscere gli obiettivi del Mit rispetto al futuro assetto e nuova collocazione di Anas, in vista dell’annunciata uscita dal Gruppo Fs. Servono inoltre rassicurazioni – evidenziano infine Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilpa Anas – su piano industriale e contratto di programma 2016-2020, orientati alla progressiva uscita dal perimetro della pubblica amministrazione, sui processi avviati nel settore dell’esercizio dedicato alle attività di manutenzione, sul piano di assunzioni e sul rinnovo del contratto nazionale, in scadenza il 31 dicembre”.