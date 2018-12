Ance: Angelica Donati nuova delegata Giovani a internazionalizzazione (2)

(AdnKronos) – Infine, saranno accresciuti il confronto e la visibilità di Ance Giovani sul tema internazionalizzazione a livello istituzionale, sia continuando il percorso del G20 YEA intrapreso con i GI di Confindustria, che con una serie di eventi di Ance Giovani volti all’estero. La nomina di Angelica Krystle Donati, che aveva ricoperto la carica già nell’ultimo triennio, è frutto della sua lunga esperienza internazionale e testimonia la rilevanza che i mercati esteri rivestono per i Giovani di Ance.

La giovane imprenditrice, inoltre, è consigliere dello YEP Global (Young Entrepreneurs in Property, basato a Londra), di cui in particolare è responsabile, ed è membro della BPF (British Property Federation) e NFB (National Federation of Builders). Angelica scrive di innovazione nel real estate e nelle costruzioni per la rivista Forbes.