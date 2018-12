Anche nel prossimo weekend scattano le modifiche al transito all’interno della città murata

L’amministrazione comunale ha deciso di replicare le modifiche alla circolazione che hanno interessato la città murata lo scorso fine settimana. Con un’unica eccezione: non ci sarà la navetta da Arezzo Fiere e Congressi a piazza Guido Monaco. Dalle 15,30 alle 20 di sabato 15 dicembre scatta il divieto di circolazione in via Petrarca in direzione di piazza Guido Monaco, tra la stazione e piazza San Francesco in questa direttrice lungo tutta via Guido Monaco, in via Isidoro Del Lungo, in via Margaritone dall’intersezione con via Niccolò Aretino fino a via Crispi, in via Guadagnoli dall’intersezione con via Macallé fino a via Garibaldi, in via Garibaldi in corrispondenza di Porta Trento Trieste, in via Bruno Buozzi fino a via Ricasoli, in via San Clemente in corrispondenza di Porta San Clemente verso Garibaldi e a Porta San Lorentino in corrispondenza con via Varchidirezione via Leone Leoni.

Domenica 16 dicembre divieto di circolazione nelle stesse strade dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19.

Ovviamente restano valide le disposizioni previste durante i fine settimana in corrispondenza della Città del Natale, riguardanti soprattutto via Pietri e le strade circostanti, interessate da transito e sosta di pullman e camper.