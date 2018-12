Anghiari di Natale: presentato il programma

Fino al 29 dicembre numerose le iniziative le famiglie e i visitatori

È stato presentato questa mattina il calendario di eventi organizzati ad Anghiari per animare il centro storico durante il periodo natalizio e creare occasioni di svago e di shopping con l’obiettivo di rendere l’atmosfera magica durante le festività. Numerose le iniziative in programma grazie alla sinergia tra il Comune di Anghiari, Confesercenti, la Banca di Anghiari e Stia, l’Associazione pro loco Anghiari, l’Unione Montana dei comuni della Valtiberina, il Centro commerciale naturale le Vie di Anghiari e la Camera di Commercio di Arezzo che hanno unito le forze per concretizzare il ricco calendario di eventi che proseguiranno fino al 29 dicembre. Sfilata di Babbi Natale, concerti, spettacoli, letture per bambini, illuminazioni suggestive e la particolare cura riservata agli addobbi per le strade e le piazze sono alcune delle iniziative che accompagneranno la corsa ai regali da mettere sotto l’albero. “Le iniziative – ha ricordato Chiara Cascianini responsabile di Confesercenti Valtiberina – sono iniziate il 3 dicembre e già c’è stato interesse e partecipazione. Adesso però le festività entrano nel vico ed Anghiari ha in programma suggestive iniziative con le quali intende presentarsi maggiormente accogliente con i concittadini e i visitatori”.

Suggestivo, tra i tanti, l’evento in programma per Santo Stefano. Il 26 dicembre alle ore 18 ci sarà “Anghiari si accende” una iniziativa attesa durante la quale il centro storico sarà interamente illuminato con candele regalando un suggestivo spettacolo al termine del quale grazie alla collaborazione con vetrina Toscana a Tavola sarà possibile cenare nei ristoranti che hanno preparato menù a tema per l’occasione. Particolare inoltre anche la cura riservata all’illuminazione e agli addobbi per allietare le festività. “Per questo Natale 2018 – puntualizza – Elida Bianchi presidente del centro commerciale naturale – abbiamo puntato molto sull’illuminazione che sta riscuotendo successo e apprezzamenti. Numerosi anche gli eventi grazie al progetto che ci vede uniti tra commercianti, amministrazione comunale istituzioni, associazioni e Confesercenti. Una sinergia che ha permesso di rendere Anghiari ancora più accogliente”.

Per il sindaco di Anghiari Alessandro Polcri particolarmente suggestiva sarà la serata del 26 dicembre: “Nel giorno di Santo Stefano la luce dell’illuminazione pubblica artificiale verrà spenta per lasciare il posto a centinaia di fiammelle accese che faranno calare un’atmosfera unica e suggestiva grazie a due spegnimenti programmati dell’illuminazione elettrica di 15 minuti ciascuno: il primo alle ore 17,30 e il secondo alle ore 18,30. Sarà inoltre possibile visitare i musei, aperti per l’occasione, e novità di quest’anno:la riapertura della Cappella dei Caduti in piazza IV Novembre con i suoi affreschi e i marmi colorati dei fratelli Giovannozzi”.

Ed ecco il programma:

Venerdì 21 dicembre alle ore 21, Propositura di Anghiari, Concerto con Coro voce poetica del Liceo “G.Cesare-M.Valgimigli” di Rimini Schola Cantorum Don Vittorio Bartolomei, Umbria Lucis.

Sabato 22 dicembre alle ore 11 letture animate per bambini presso la biblioteca comunale; dalle ore 16 pomeriggio con Babbo Natale aperitivo e musica dal vivo al bar dello Sport in Via Mazzini.

Lunedì 24 dicembre alle ore 18 “Il Ceppo In Piazza” e quaranta Babbi Natale scenderanno in sella alle loro vespe per la “ruga” di Anghiari fermandosi in piazza Baldaccio dove consegneranno palloni ai bambini; alle ore 23 Propositura di Anghiari Santa Messa di Natale con la musica della Schola Cantorum Don Vittorio Bartolomei.

Mercoledì 26 dicembre alle ore 18 “Anghiari si accende”; tutto il centro storico si illumina solo di candele per la sera di Santo Stefano.

Sabato 29 dicembre alle ore 11 letture animate per bambini presso la biblioteca comunale; alle ore 21 Concerto di Natale alla Propositura di Anghiari con la Schola Cantorum Don Vittorio Bartolomei, il coro della Città di Piero e la Corale Domenico Stella di Sansepolcro.