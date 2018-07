Animali: bau beach, pet hotel e dog camp, a Jesolo l’estate è ‘da cani’ (3)

(Ve) – Novità della stagione estiva 2018, sono il “Dog Camp” e la pensione per i “cagnolotti”. Si tratta di ampi spazi verdi, vicini al parco acquatico “Aqualandia”, in cui gli amici a quattro zampe possono giocare liberamente, sotto il controllo di personale specializzato e dove si possono lasciare tranquillamente i cani mentre si è in vacanza e magari si ha la necessità di fare altre attività.

“Bau bau Beach e i servizi offerti dal club di prodotto Pet Hotel sono il segno dell’attenzione che Jesolo ha nei confronti degli amanti degli animali d’affezione e, ancor più, la testimonianza della capacità di innovare e restare al passo con le esigenze degli ospiti, che la città dimostra di avere – spiega il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia -. La nostra è da sempre riconosciuta come località ospitale e accogliente, ne sono riprova gli oltre 5 milioni e 250 mila turisti che ogni anno scelgono Jesolo per trascorre le loro vacanze; parliamo di famiglie, coppie e persone che magari desiderano avere accanto anche i loro animali e che qui trovano risposta al loro desiderio”.