Animali: in edicola arriva Mondo Pet

Roma, 14 dic. (Labitalia) – Un mensile a misura degli amici animali. E’ Mondo Pet edito dal Gruppo editoriale Portobello e realizzato da Media Market (Settimanale Ora, Lei Style, Ora Cucina), dedicato appunto agli animali d’affezione. A firmare la pubblicazione come direttore responsabile Lorella Claudia Ridenti, vicedirettore esecutivo Antonio Murzio. Mondo Pet, prezzo di lancio di 80 centesimi, è distribuito in tutta Italia e nasce, come si legge nell’editoriale di presentazione, per rivolgersi ‘alla vasta platea di italiani che vivono con un animale d’affezione’.

“Le statistiche – spiega Lorella Claudia Ridenti – individuano in circa 60 milioni gli animali d’affezione presenti in Italia. Gli animali più presenti sono i pesci: con una popolazione di circa 30 milioni di esemplari, valgono circa la metà del totale dei pet che vivono nelle famiglie italiane. A seguire, gli uccelli (poco meno di 13 milioni), i gatti (7,5 milioni), i cani (circa 7 milioni) e, infine, i piccoli mammiferi e rettili con 3 milioni di unità. Gli animali favoriscono il buonumore e l’attività fisica nelle persone più anziane e contribuiscono a rendere più responsabili i bambini, svolgendo un ruolo fondamentale in caso di particolari disagi. Mondo Pet vuole rivolgersi proprio alla vasta platea degli italiani che vivono con un animale d’affezione”.

“Ogni mese – spiega – troverete interviste a personaggi famosi che parlano del loro rapporto con gli animali, vi racconteremo le vite dei volontari che operano in canili e gattili e tante altre storie curiose. Ampio spazio sarà dedicato alle informazioni di servizio: animali in cerca di adozione, le novità per lo shopping, i consigli per la toelettatura, per l’alimentazione e tanti altri pareri utili (legali e non solo) da parte di professionisti, scelti dalla redazione in base a due criteri: la professionalità e l’amore incondizionato per i pet. Nel primo numero le interviste a Paola Ferrari, Enzo Paolo Turchi, Valerio Scanu che raccontano il loro rapporto con gli animali. Inserendoci in un segmento già ben presidiato da testate storiche e anche recenti, spiega Murzio, abbiamo scelto di ampliare i contenuti di Mondo Pet con uno sguardo più ad ampio raggio sull’ambiente e l’ecosostenibilità”.