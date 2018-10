Animali: vigili fuoco, salvataggio cavallo in un pascolo del lago di Misurina

Belluno, 5 ott. (AdnKronos) – Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in un pascolo nei pressi del lago di Misurina nel territorio comunale di Auronzo di Cadore per soccorrere e salvare una cavalla sprofondata in una zona paludosa. La squadra intervenuta da Cortina ha raggiunto l’animale, che si trovava immerso fino alla schiena nella torba del pascolo di malga Popena. Visto l’impossibilità di liberarlo con un verricello è stato fatto intervenire l’elicottero Drago 71 del reparto volo di Venezia.

La cavalla è stata imbragata e sollevata con il gancio baricentrico dell’elicottero e adagiata in zona sicura. L’animale si è subito ripreso mettendosi subito a correre per i prati con il proprio puledrino, ma riavvicinandosi per delle carezze vicino agli operatori che l’hanno tratta in salvo.

