Ansaldo Energia: Apa (Uilm), cinesi stanno per mettere mano su azienda (2)

(AdnKronos) – Per Apa, “i primi atti del Governo ancora una volta non hanno al centro lo sviluppo industriale di questo paese. Già nel famoso contratto di governo stipulato non si faceva alcuna menzione delle questioni industriali e l’approssimazione con cui Di Maio sta trattando la vicenda siderurgica dell’Ilva è la dimostrazione che l’industria non è il primo dei loro pensieri, altro che mettere al centro la vicenda dei rider o erogare il reddito di cittadinanza a chi non lavora. Qualcuno ci deve spiegare come si fa a conciliare la crescita se al contempo si mettono in discussione pezzi importanti dell’apparato industriale che creano ricchezza”.

“A Genova, oltre alla vicenda Ilva, le cui ripercussioni negative se venisse chiusa sarebbero catastrofiche per lavoratori e l’economica cittadina, a quella della Piaggio, per la quale non si riescono ancora a sbloccare 766 milioni di euro per la progettazione del P2HH, infine la vicenda Leonardo, dove l’assenza di strategie industriali da parte di Leonardo e la mancanza di un capo di divisione sta producendo disastri che pagheremo sul budget 2018”, conclude Apa.