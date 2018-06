Antitrust: amplia istruttoria su vendita abbinata prestiti-polizze Agos e Cardif (2)

(AdnKronos) – Le nuove contestazioni riguardano “i comportamenti adottati da Agos Ducato, suscettibili di integrare violazioni degli artt. 24 e 25, comma 1, lett. a), del Codice del Consumo, relativi agli abbinamenti forzosi dei prestiti anche con le polizze assicurative a copertura di eventi estranei al credito emesse dalle compagnie Credit Agricole Assicurazioni, Caci Life DAC, Caci Non Life DAC e Vera Assicurazioni S.p.A. (già Avipop Assicurazioni S.p.A.)”.

Le nuove contestazioni riguardando anche “le pratiche commerciali, suscettibili di integrare violazioni dell’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo, poste in essere rispettivamente da Credit Agricole Assicurazioni, da Caci Life DAC, da Caci Non Life DAC e da Vera Assicurazioni (già Avipop Assicurazioni S.p.A.) consistenti nell’aver rifiutato, pur essendo venute a conoscenza dell’abbinamento forzoso tra le proprie polizze assicurative e i prestiti erogati da Agos Ducato, la restituzione richiesta da parte di consumatori in sede di estinzione anticipata dei finanziamenti delle quote parti dei premi delle polizze assicurative in questione relative al periodo di mancata copertura, motivando il rifiuto con l’assenza di connessione tra le due tipologie di prodotti: nel far ciò, le compagnie non avrebbero posto in essere nei confronti delle finanziarie alcuna attività di verifica circa gli abbinamenti forzosi e, in via generale, di monitoraggio e controllo circa la modalità di collocamento dei prodotti assicurativi”.