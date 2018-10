Appalti: accordo Mit-Anac, sinergia per legalità e trasparenza

Roma, 4 ott. (AdnKronos) – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli e il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, hanno sottoscritto oggi al Mit un accordo quadro che punta a strutturare la cooperazione tra Ministero e Anac per lo scambio di conoscenze, dati, metodologie di analisi e buone pratiche e per il pieno sviluppo della collaborazione istituzionale. Lo comunicano il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Anac in una nota congiunta.

L’accordo punta a rafforzare la sinergia tra i due enti a garanzia di una sempre maggiore diffusione della legalità e della trasparenza nelle pratiche pubbliche. In particolare la firma di oggi sancisce la collaborazione tra Mit e Anac nei seguenti ambiti: attività regolatoria e di indirizzo mediante l’individuazione delle criticità o problematiche specifiche ricorrenti nell’applicazione della normativa in materia di contratti pubblici; collaborazione su iniziative di interesse comune in materia di rappresentanza di interessi organizzati (lobbying); questioni di trasparenza e conflitti di interesse; semplificazione amministrativa; interoperabilità dei rispettivi sistemi informatici e integrazione delle banche dati anche al fine di dare piena attuazione al principio della trasparenza in materia di contratti pubblici.

L’accordo prevede inoltre la realizzazione di iniziative formative, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, organizzazione di studi e progetti di ricerca, incontri, conferenze e seminari. Sarà creato un tavolo di consultazione tra Mit e Anac per approfondire gli ulteriori ambiti di cooperazione.

