Arexpo: parte oggi ‘Mindlab’, per start up e progetti innovativi

Milano, 26 giu. (AdnKronos) – Parte oggi Mindlab, la call per acquisire manifestazioni di interesse che puntino allo sviluppo di sperimentazioni sul campo, test, progetti pilota, applicazioni, tecnologie innovative per un progresso tanto economico che sociale in un contesto di Living lab. Questa l’iniziativa lanciata da Arexpo, supportata anche dai partner della società e da Lendlease, con l’obiettivo di creare una occasione per le start up e per lo sviluppo di nuovi progetti da parte delle aziende che puntano sull’innovazione e sul miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini, ovvero Impact Innovation for better urban life. Mindlab è stato presentato in occasione degli Stati Generali della Ricerca e dell’Innovazione 2018 organizzati da Regione Lombardia.

Arexpo metterà immediatamente a disposizione degli spazi per creare un contesto, sia fisico sia digitale, in grado di stimolare l’innovazione e facilitare l’integrazione tra diverse discipline. L’adozione del modello Living Lab permetterà di trasformare sempre più Mind nel luogo di riferimento nazionale e internazionale per la sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche che abbiano impatto su larga scala.