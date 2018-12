“Città del Natale” e Fiera conquistano turisti e visitatori

Si è chiuso un weekend all’insegna del tutto esaurito

Ad Arezzo è di nuovo sold out. “La Città del Natale” e la Fiera Antiquaria di dicembre conquistano turisti e visitatori facendo registrare un weekend di vero “pienone”.

Oltre 250 mila le presenze stimate in due giorni

Sono circa 250 mila le presenze stimate nelle due giornate di sabato e domenica.

Tutto esaurito nelle strutture ricettive e nei parcheggi, con oltre 200 autobus che nei due giorni hanno raggiunto la città. File, per tutta la giornata, ai ristoranti e ai bar cittadini.

Arrivano principalmente da Lazio, Umbria, Marche, Campania i turisti che hanno ammirato il centro storico in una veste inedita e meravigliosa, complici anche le istallazioni luminose con soggetto artistico che rendono ancora più suggestivo e intenso il clima natalizio.

Tante le persone che hanno trascorso del tempo al Prato dove sono stati più di 2500 gli ingressi tra planetario e pista di ghiaccio e dove in molti hanno scelto di vedere la città dall’alto della ruota panoramica o hanno fatto shopping alle casine tra food e artigianato.

Continuo il via vai dei visitatori al Villaggio tirolese, alla Casa di Babbo Natale allestita nella Fraternita e ai mercatini di Piazza San Iacopo e Piazza Risorgimento.

Numeri da capogiro frutto di un’efficace strategia di comunicazione che la Fondazione Arezzo Intour ha condiviso e condotto in maniera congiunta con Ascom Confcommercio e gli altri partner utilizzando canali innovativi che hanno portato ad iniziative come il media tour che proprio in questo fine settimana ha visto 4 blogger arrivare da Napoli, Torino, Bologna e Milano per raccontare Arezzo e le sue bellezze al popolo del web.

“Nonostante ci aspettassimo un grande afflusso di pubblico – commenta Marcello Comanducci, assessore al turismo e presidente della Fondazione Arezzo Intour – questo weekend supera ogni più rosea previsione. La città ha offerto il suo volto migliore grazie alla Fiera Antiquaria e al calendario di appuntamenti de “La Città del Natale”. Un trend positivo che continua a crescere in quella che fino a pochi anni fa era “bassa stagione”. Arezzo così vissuta e piena di gente è uno spettacolo che fa bene al cuore: la Fondazione Arezzo Intour non può che continuare a lavorare intensamente per migliorare ancora questi risultati. Inoltre, un numero così importante di turisti rappresenta un volano enorme per la promozione di Arezzo in quanto la condivisione delle immagini della città sui canali social, generano passaparola e incentivano nuovo turismo per i prossimi mesi”.