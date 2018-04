Arezzo sconfitto con onore dal Monza

Era nell’aria, d’altronde, come diceva una famosa pubblicità…”noi (inteso la banda di Pavanel) siamo scienza..non fantascienza” anche se negli ultimi tempi l’11 amaranto si avvicina più alla seconda definizione. Ma 6 gare in 18 giorni stendono un toro figuriamoci un “cavallino” anche se rampante. Non si può rimproverare nulla all’Arezzo uscito sconfitto dal match contro il Monza. Come al solito nessuno si è risparmiato e la differenza, in campo, più che la rosa l’ha fatta la stanchezza con gli amaranto reduci dal suddetto tour de force ed il Monza che nell’ultimo turno ha osservato il turno di riposo. Con tutte le vicissitudini societarie passate e presenti (anche se almeno ora uno spiraglio di luce si vede) è già tanto essere ancora qui a lottare tutti assieme per raggiungere quanto prima la salvezza anziché avere abbandonato il gioco in anticipo come si rischiava a seguito delle (ma siamo certi che fossero tutte gestioni autonome una dall’altra?) scellerate gestioni precedenti. Con Sabatino, Cellini e Campagna infortunati, Della Giovanna indisposto e Moscardelli ancora squalificato Pavanel aveva gli uomini contati. Il Monza passa in vantaggio al 18’. L’azione si sviluppa prima sulla destra ed il cross attraversa tutta l’area per arrivare sulla fascia opposta dove è appostato D’Errico che rimette al centro. Perisan incerto e Mendicino ha gioco facile a mettere in rete. Nei primi 7’ della ripresa Pavanel cambia ben 4’ giocatori ridisegnando la squadra che si porta con più decisione in avanti ma la stanchezza affiora e con questa anche l’imprecisione nei passaggi e tiri.

Doveva succedere, troppe gare in troppi pochi giorni e pochissimo tempo per recuperare. Già sabato prossimo l’Arezzo è atteso dalla sfida salvezza contro il Prato (ore 20.30 a Pontedera). Questa si partita di fondamentale importanza. I lanieri occupano l’ultimo posto della classifica e, avendo 10 punti di distacco dalla quart’ultima, ad oggi sarebbero retrocessi senza passare dai play out. L’Arezzo dovrà scontare un’altra penalizzazione per il ritardo nel pagamento di stipendi e contributi ma una vittoria sabato prossimo potrebbe (se accompagnata da risultati non positivi di Gavorrano e Cuneo) rilanciarlo verso una “fantascientifica” salvezza diretta.