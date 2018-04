Assemblea dei soci per l’Associazione Sbandieratori di Arezzo

I Soci dell’Associazione Sbandieratori di Arezzo sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede Sociale per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 8,00 in prima convocazione, e per il giorno venerdì 4 maggio alle ore 21 in seconda convocazione. I punti all’ordine del giorno sono approvazione relazione morale del Presidente, rendiconto economico e finanziario al 31.12.2017, consegna attestati di benemerenza, varie ed eventuali.

Il rendiconto sarà a disposizione dei soci presso la Segreteria dell’Associazione nei giorni precedenti l’assemblea.

In base all’art. 9 dello statuto dell’associazione possono prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti i Soci che siano in regola con il pagamento delle quote e contributi associativi almeno 5 giorni prima della data prevista per la stessa. La partecipazione è strettamente personale: è prevista la possibilità di delega solo ad altri Soci aventi diritto; ciascun Socio può essere portatore di una sola delega.