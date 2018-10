Assicurazioni: Accenture, opportunità con innovazione tecnologica

Milano, 4 ott. (AdnKronos) – L’andamento del mercato assicurativo italiano migliorerà nel 2018 dopo la flessione della raccolta premi del 2017, pari a -2,4%. E’ quanto emerso dall’Insurance Day 2018, su dati Anita. Nel corso del 2018, la raccolta totale dovrebbe tornare a crescere ad un tasso del +5%, attraverso un incremento del ramo Vita (+5,5%) e la prosecuzione del trend positivo del Non Auto (+2,9%). Nonostante l’andamento incerto, nel contesto europeo il mercato assicurativo italiano rimane appetibile e conferma di avere fondamentali solidi, registrando una crescita superiore alla media: si stima qui un tasso di crescita 2013-2017 pari a +2,5% contro il +1% in Europa.

Secondo Accenture, in questo scenario la disruption tecnologica apre significative opportunità. Il potenziale di mercato per coloro che investono nel nuovo è pari a circa 375 miliardi di dollari a livello globale, di cui 18 miliardi di dollari in Italia.

Secondo Daniele Presutti, Senior Managing Director, Insurance Lead for Europe di Accenture, “per le compagnie diventa imprescindibile lavorare con un approccio che consenta di scoprire cosa muove ciascuno dei consumatori – obiettivi, bisogni, sentimenti, azioni – per sviluppare offerte customizzate. Le aziende – spiega – devono creare sinergie tra il vecchio e il nuovo attraverso un approccio agli investimenti in grado di generare valore mantenendo una focalizzazione sul Core Business, da reinvestire attraverso sperimentazioni mirate ed oculate in nuovi modelli di business e tecnologie digitali, per poi implementare su vasta scala gli esperimenti di successo”.

