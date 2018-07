Assicurazioni: Farina (Ania), da settore circa 6 mld imposte l’anno

Roma, 4 lug. (AdnKronos) – Il settore assicurativo “corrisponde imposte che sfiorano i 6 miliardi l’anno. Vanta un credito d’imposta crescente, derivante dall’acconto dovuto sulle riserve tecniche: alla fine del 2017, tale credito ha raggiunto la somma di 8,5 miliardi, per le difficoltà strutturali connesse al suo recupero, a cui è necessario porre rimedio”. Ad affermarlo, nella sua relazione all’Assemblea dell’Ania, è il presidente, Maria Bianca Farina sottolineando che “le imposte sui premi assicurativi fanno affluire ulteriori risorse all’Erario per quasi 20 milioni di euro al giorno”.

Il settore, inoltre, rileva ancora, “dà occupazione, in vita diretta e indiretta, a circa 300 mila persone che, con la loro attività, la loro professionalità hanno contribuito a tali risultati”.

Proprio per questo, aggiunge Farina, “riteniamo di poter dare il nostro fattivo contributo agendo su tre principali leve: la messa in sicurezza del Paese, la tutela del risparmio delle famiglie e il finanziamento di medio e lungo termine dell’economia reale”.