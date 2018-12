Assicurazioni: Ivass, mercato italiano adeguatamente capitalizzato (2)

(AdnKronos) – L’esercizio ha considerato tre scenari. Il primo, Yield curve up: si ipotizza un improvviso e significativo rialzo dei premi al rischio di tutti gli investimenti, che si accompagna a un deflusso di massa degli assicurati e a un significativo incremento dell’inflazione.

Il secondo, Yield curve down: si ipotizza un prolungato periodo di bassi tassi di interesse combinato con un incremento delle aspettative di vita; il terzo Nat-cat: si ipotizza che si verifichino in successione otto eventi catastrofali naturali (due terremoti, quattro tempeste e due inondazioni). Gli epicentri dei due terremoti sono in Italia , mentre gli altri eventi sono localizzati nel resto d’Europa.

L’impatto degli scenari sui gruppi assicurativi è stato misurato attraverso due indicatori: la differenza tra attività e passività del bilancio Solvency II (c.d. EAoL: Excess Assets over Liabilities) e il livello dell’indice di solvibilità (c.d. SCR ratio Solvency Capital Requirement Ratio). Per la determinazione del secondo, data la complessità dei calcoli da condursi a livello consolidato, sono state consentite limitate approssimazioni e semplificazioni, non modificative della rilevanza e della direzione dell’impatto.