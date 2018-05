Astaldi: accordo con Ihi, a giapponesi quota 18%, a Finast controllo 50,2% (2)

(AdnKronos) – Attraverso l’accordo strategico Astaldi e IHI consolideranno la loro capacità integrata per la realizzazione di grandi infrastrutture onde offrire la migliore risposta alle esigenze del mercato. L’Accordo di Investimento, che si accompagna all’accordo industriale strategico, prevede che Finast e Finetupar, proporzionalmente alla loro rispettiva quota di partecipazione al capitale della società, cederanno a Ihi una parte dei loro rispettivi diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale di Astaldi, approvato oggi dal cda di Astaldi per un importo complessivo di 300 milioni di euro, che sarà offerto in opzione agli azionisti.

In base all’Accordo di Investimento, l’investimento complessivo sarà pari a circa 112,5 milioni, di cui una parte sarà versata a Finast e Finetupar quale corrispettivo per l’acquisto della quota dei diritti di opzione rivenienti dall’aumento di capitale e la restante parte sarà impiegata per la sottoscrizione e il pagamento delle azioni di nuova emissione di Astaldi rivenienti dall’esercizio dei predetti diritti di opzione nell’ambito dell’Aumento di Capitale.

Finast e Finetupar si sono impegnate ad esercitare integralmente i diritti di opzione ad esse spettanti e non trasferiti a IHI, e impiegheranno le risorse finanziarie incassate dalla cessione dei diritti di opzione a IHI per la sottoscrizione e il pagamento delle relative azioni di nuova emissione di Astaldi nell’ambito dell’aumento di capitale.