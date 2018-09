Astaldi: gruppo, concordato per superare temporanea tensione finanziaria

Roma, 28 set. (AdnKronos) – Con la domanda di concordato preventivo con riserva Astaldi, “che mantiene una solida realtà industriale, intende avvalersi di uno strumento di gestione della crisi per superare una temporanea tensione finanziaria”. Lo sottolinea il gruppo in una nota. Una situazione, principalmente causata dai ritardi nella procedura di vendita del Terzo Ponte sul Bosforo, “che ha determinato ritardi con riferimento, tra l’altro, allo start-up di alcune nuove commesse acquisite, all’incasso di alcuni anticipi ed al regolare avanzamento di alcuni progetti per cui la Società ritiene non più perseguibili ad oggi gli obiettivi aziendali delineati nel Piano Strategico 2018-2022”.

In ogni caso, anche nel corso del concordato preventivo “con riserva”, Astaldi, riferisce il gruppo, continuerà ad operare in regime di continuità aziendale, proseguendo, tra l’altro, nell’esecuzione dei contratti pubblici in corso e partecipando, nei modi consentiti dalla vigente legislazione, a nuove gare.

“È in fase avanzata lo studio, da parte della Società, unitamente agli advisor nominati, di un nuovo piano in continuità aziendale ai sensi dell’art. 186-bis l.fall. da sottoporre, entro il termine di cui all’art. 161, sesto comma l.fall., al vaglio di ammissibilità del Tribunale medesimo nonché all’approvazione dei creditori”, informa la società.

