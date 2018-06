Astaldi: nuovi contratti in Italia, Polonia, Svezia e Messico per 243 mln (2)

(AdnKronos) – In Svezia, il contratto riguarda il Passante Ferroviario di Goteborg (Westlink, Lotto E03 Kvarnberget): 78 milioni di euro (con Astaldi in quota al 40%), per il Contratto EPC relativo alla realizzazione di 600 metri di galleria ferroviaria nell’ambito del progetto di potenziamento del Passante Ferroviario di Goteborg, per il quale Astaldi sta già realizzando la Stazione di Haga. Il tunnel sarà realizzato con MetodoCut & Cover e collegherà i Lotti Centralen e Haga, attualmente in esecuzione. I lavori, finanziati con budget locale e Fondi Europei, saranno realizzati dal Consorzio AGNab, partecipato da Astaldi (40%), Gulermak (Turchia, 40%) e NRC Group (Norvegia, 20%). La durata dei lavori è prevista pari a circa 3 anni, con avvio entro l’estate 2018. Il Committente è Trafikverket, l’agenzia nazionale svedese per le infrastrutture e i trasporti.

In Messico, il contratto riguarda il progetto VOPAK a Veracruz (Fase 1): 31 milioni di euro (di cui 40% in quota Astaldi), per il Contratto EPC per l’ampliamento e la riconversione di un sito di stoccaggio CPP (Clean Petroleum Products). Il progetto prevede la riconversione di una parte della capacità esistente di un sito oggi dedicato allo stoccaggio di olii chimici e vegetali e la costruzione di due nuovi serbatoi, per una capacità totale di 73.700 metri cubi. La durata dei lavori è prevista pari a circa un anno e saranno realizzati da Astaldi (in quota al 40%), in raggruppamento di imprese con Arendal (Messico, 60%). Il Committente è VOPAK Global Operation, azienda leader a livello mondiale nel settore della gestione dei siti di stoccaggio, che finanzia le opere.