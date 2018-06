Astaldi: P.Astaldi, trattativa avanzata per concessione Terzo Ponte Bosforo

Roma, 28 giu. (AdnKronos) – È in fase “avanzata” la trattativa per la cessione della concessione del Terzo Ponte sul Bosforo. A riferirlo è il presidente del gruppo Astaldi, Paolo Astaldi, parlando a margine dell’Assemblea degli azionisti. “Stiamo andando avanti, la trattativa è avanzata”, ha detto Astaldi sottolineando che queste “sono operazioni sempre complesse”, oltre al fatto che in Turchia si sono appena svolte le elezioni che “hanno portato un po’ di incertezza”. Il valore di libro dell’operazione ammonta a 350 milioni.

Il piano strategico 2018-2022 prevede un programma di dismissione di asset in concessione che Astaldi ha già intrapreso. Nell’arco dei prossimi 18 mesi , il gruppo prevede la cessione di asset per un totale di 790 milioni e tra questi c’è, appunto, l’asset relativo al Terzo Ponte sul Bosforo.

I proventi derivanti dalla vendita degli asset in concessione saranno destinati alla riduzione dell’indebitamento finanziario della società, contribuendo quindi ad un ulteriore miglioramento degli indici patrimoniali e di liquidità.