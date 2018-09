Austria: Schullian, non votiamo mozioni piene di pregiudizi

Roma, 27 set.(AdnKronos) – “Non vogliamo, nè dobbiamo, votare contro mozioni piene di pregiudizi, che contengono nazionalismi mal celati e che intendono stroncare sul nascere un dibattito che potrebbe arricchire culturalmente tutti. Le mozioni presentate, principalmente quelle presentate dai gruppi di Forza Italia e Fratelli d’Italia, destano perplessità e soprattutto confusione.”. E’ quanto ha affermato Manfred Schullian, presidente del Gruppo Misto, che oggi è intervenuto in aula come esponente della SVP a nome dei colleghi Renate Gebhard e Albrect Plangger, in primo luogo sulle mozioni presentate da Fdi e Fi – alle quali si sono aggiunte quelle del Pd, della Lega e dei Cinque Stelle -sulla doppia cittadinanza.

“La nostra terra vive una realtà di civile convivenza, coltivata e vissuta quotidianamente. Per il rispetto che si deve a questi principi, non parteciperemo al voto. Non è spirito di secessionismo il nostro –ha sostenuto Schullian – ma l’orgoglio di una minoranza che non ha intenzione di rinunciare alla propria identità”

“Il Governo austriaco, lungi dal prendere decisioni unilaterali, ha manifestato la volontà di concedere – in sintonia con il Governo italiano – la cittadinanza austriaca ai cittadini del Südtirol di madrelingua tedesca e ladina. Stiamo parlando di un’idea e non certamente di una proposta concreta, visto che non esiste neanche la bozza di un testo. Un’idea –ha concluso Schullian a nome dei colleghi Gebhard e Plangger che potrebbe essere comunque un’occasione per aprire – nel solco dell’ideale di una cittadinanza europea che superi i confini – un confronto costruttivo e senz’altro utile, anche se dovesse rimanere un sogno.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...