Autonomia: Ciambetti (Veneto), Salvini mantiene parola data agli elettori (2)

(AdnKronos) – “L’autonomia prima di essere parte qualificante dell’accordo di governo – continua Ciambetti – è stata una conquista sancita dal percorso referendario secondo quanto disposto dall’articolo 116 della Costituzione. Il ministro Salvini sta operando nel pieno rispetto di questo percorso costituzionale e per questo penso che il governo non avrà tempi lunghi nell’analisi del tema che verrà poi sottoposto al vaglio del Parlamento dove ciascuno dovrà assumersi la sua responsabilità”.

“Una responsabilità pesante – conclude Ciambetti – bene identificata da Salvini quando dice che il percorso dell’autonomia è destinato ad essere virtuoso per tutto il Paese: siamo davanti ad una riforma epocale, con la quale il legislatore può dare finalmente una vera risposta ai problemi e alle esigenze del sistema Italia riportando le Istituzioni vicino ai cittadini. Autonomia significa assunzione di responsabilità, significa portare i centri di spesa in prossimità del cittadino che potrà verificare di persona il buon governo. Nel Consiglio dei Ministri arriva una grande opportunità di modernizzazione del Paese.”.