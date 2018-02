Autonomia: Zaia, progetto dura anni, per arrivare come Trento e Bolzano

Venezia, 7 feb. (AdnKronos) – “Ai cittadini vogliamo dire che un processo come quello dell’autonomia non dura un paio di mesi ma mesi se non addirittura anni per arrivare ad un progetto completo come per esempio quelli di Trento e Bolzano”. Lo ha sottolineato il governatore del Veneto Luca Zaia al termine dell’incontro svoltosi oggi a Palazzo Balbi con la delegazione trattante per l’autonomia del Veneto, dopo l’arrivo della bozza da parte del governo.

“Ovvio, che se riusciamo a fare delle firme parziali per consolidare e cristallizzare quanto fatto fino ad ora è meglio – ha continuato – altrimenti vorrà dire che faremo tutto con il governo che verrà dopo. Io spero che si accolgano le nostre istante e si inizi a firmare quanto già consolidando, un primo pezzetto di percorso, per garantirci sempre un terreno solido sotto ai piedi”.