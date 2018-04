Autostrade: al via nuovo telepass europeo per auto (4)

(AdnKronos) – “Siamo orgogliosi – sottolinea Gabriele Benedetto, ad di Telepass – di presentare questa importante novità per i veicoli leggeri, che consente per la prima volta in Europa, di viaggiare con un unico dispositivo in 4 Paesi”.

Dopo il successo del Telepass Eu per i veicoli pesanti, interoperabile in 7 Paesi, aggiunge, “il nuovo dispositivo per le auto, è un’ulteriore dimostrazione che la nostra strategia è sempre più orientata ad offrire nuovi servizi ai nostri clienti e ad assisterli nei loro viaggi in tutta Europa”.

Con 6,2 mln di clienti in Italia e in Europa, di cui oltre 400.000 mezzi pesanti equipaggiati con dispositivi italiani e 140.000 che dispongono del servizio di pagamento el pedaggio all’estero, Telepass è l’unica società in grado di offrire il servizio di telepedaggiamento completo in ogni processo: dallo sviluppo dell’apparato, al riconoscimento delle transazioni, alla gestione della fatturazione.