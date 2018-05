Banche: Abi incontra Associazione Bancaria Sammarinese, piena collaborazione

Roma, 15 mag. (AdnKronos) – Oggi si sono incontrate le delegazioni dell’Associazione Bancaria Italiana, guidata dal Presidente Antonio Patuelli e dal Direttore generale Giovanni Sabatini, e quella dell’Associazione Bancaria Sammarinese, guidata da Domenico Lombardi, accompagnato dal Consigliere Emanuele Rossini. Nell’incontro, si legge in una nota, sono state affrontate diverse tematiche di interesse comune, concentrando l’attenzione sull’evoluzione della normativa regolamentare e prudenziale a livello europeo e nazionale, sull’integrazione dei sistemi di pagamento, anche tenendo conto delle implicazioni derivanti dalla nuova normativa sulla privacy, sui mutamenti in atto nel mondo bancario italiano e sammarinese.

Sono state valutate altresì le positive prospettive di ripresa economica e le implicazioni derivanti dall’innovazione tecnologica. Approfondimenti specifici hanno riguardato il tema della qualità del credito e le novità introdotte in Italia per migliorare i tempi della giustizia civile. In particolare, c’è stata piena convergenza sull’opportunità di sviluppare riflessioni in comune sulla cultura delle regole in Europa, anche in ambito della Federazione Bancaria Europea, a cui l’Associazione Bancaria Sammarinese partecipa.

In questa fase di modificazione degli assetti organizzativi e dell’operatività delle banche di San Marino, l’Abi “supporterà l’Associazione Bancaria Sammarinese, in termini di riflessioni giuridiche, economiche e tecniche, anche nell’auspicata realizzazione di un innovativo memorandum di intese con le competenti Autorità italiane”.