Banche: Abi, servono ancora azioni incisive per recuperare redditività (2)

(AdnKronos) – Nel 2017, il settore ha registrato una contrazione degli organici intorno al 3,5% confermando nella pressoché totalità dei casi una gestione delle uscite su base volontaria, attraverso l’accompagnamento a pensione tramite le prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà. Tra le principali caratteristiche del personale bancario che si evincono dal rapporto c’è “la qualità professionale in costante crescita, con il 38,9% di laureati” e il continuo aumento del personale femminile che rappresenta ormai quasi la metà dei dipendenti di settore (45,9%).

In questo senso, sono necessarie “azioni volte ad ottimizzare i modelli di business in continuità con la natura di banca commerciale, e a rinnovare il modello distributivo – in una logica crescente di multicanalità – per via del progressivo aumento del numero di clienti digitali”.

Secondo l’Abi, il settore bancario “è all’avanguardia nella trasformazione digitale dei servizi e dei processi, con effetti sia nel rapporto con i clienti, sia nella gestione delle risorse umane”. La trasformazione digitale “rappresenta un’opportunità di crescita e di ulteriore valorizzazione delle persone. Il settore affronta questo scenario partendo da basi più solide rispetto al recente passato, con una qualità degli attivi in netto miglioramento e più pronto ad operare nel nuovo contesto che va delineandosi”.