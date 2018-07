Banche: Visco, rimuovere svantaggi competitivi per facilitare erogazione credito**

Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Le banche devono fornire servizi finanziari utili a mettere le imprese in condizione di crescere e innovare, ma un sistema in grado di erogare credito in modo sano ed efficiente, anche in fasi congiunturali avverse, ha bisogno che siano rimossi gli svantaggi competitivi ancora esistenti”. Così il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco nel corso del suo intervento all’Assemblea dell’Abi.

