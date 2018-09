Bari: Fitto, abbassare i toni

Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Gli scontri di ieri sera, nel cuore di Bari, fanno riaffiorare alla mente pagine brutte della storia e della politica italiana, ma sono di ammonimento, in modo particolare, per chi ha responsabilità politiche. Occorre abbassare i toni, perché certe parole, mal interpretate, possono autorizzare e aizzare qualcuno a dare la caccia all’uomo nero. A pensare che il problema immigrazione si possa risolvere con mazze e catene, cacciando fisicamente le persone non gradite”. A dirlo Raffaele Fitto, presidente di ‘Noi con l’Italia’.

“Al quartiere Libertà di Bari -aggiunge- il problema esiste, ma non lo si risolve né con marce ‘anti’, né con aggressioni fisiche”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...