Basilicata: Elite-Confindustria, roadshow fa tappa a Potenza

Potenza, 5 apr. (Labitalia) – Il roadshow Elite-Confindustria per selezionare le nuove società Elite fa tappa oggi a Potenza. Il presidente di Confindustria Basilicata, Pasquale Lorusso, ha sottoscritto la partnership ‘Elite-Confindustria Basilicata’ che prevede tra i diversi punti della collaborazione anche vantaggi dedicati alle società associate a Confindustria Basilicata che entreranno in Elite.

“Il programma Elite di Borsa Italiana -afferma Pasquale Lorusso, presidente di Confindustria Basilicata- è un’occasione di crescita culturale del management aziendale di ogni società. Potrà qualificare i processi strategici e migliorare i processi organizzativi delle aziende. Le società che accederanno a Elite avranno, inoltre, l’opportunità di ottimizzare la struttura delle fonti di finanziamento, anche per finanziare programmi di investimento industriali e in ricerca e sviluppo, nella prospettiva di raggiungere una propria autonomia nell’acquisizione dei capitali necessari per finanziare la crescita. Ritengo che la partecipazione al programma e al network Elite possa apportare rilevanti stimoli e vantaggi anche sotto il profilo industriale e del business”.

“I dati Istat del 2017 -spiega Roberto Race, advisor del progetto Elite-Confindustria- evidenziano una ripresa economica delle imprese della Basilicata. Il progetto Elite, piattaforma di servizi on line e off line con focus sul mercato dei capitali e più specificamente sulle alternative disponibili per finanziare lo sviluppo delle piccole e medie imprese, si inserisce perfettamente in questo trend positivo. La tappa del roadshow ha l’obiettivo di favorire l’ingresso nel programma Elite delle aziende locali più ambiziose, per supportarle nel loro percorso di crescita non solo dimensionale, ma anche culturale”.

Elite è il programma internazionale di Borsa Italiana, nato nel 2012 in collaborazione con Confindustria, dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita. Elite dà accesso a numerose opportunità di finanziamento, migliora la visibilità e attrattività delle imprese, le mette in contatto con potenziali investitori e affianca il management in un percorso di cambiamento culturale e organizzativo.

La community di Elite è oggi caratterizzata da oltre 700 aziende di 28 Paesi in tutto il mondo in rappresentanza di 34 settori che generano oltre 55 miliardi di euro di ricavi aggregati per oltre 250.000 posti di lavoro in tutta Europa e non solo.

Il roadshow rientra nelle attività di Elite e Confindustria dedicate a supportare la crescita e lo sviluppo delle imprese attraverso l’accesso ai mercati dei capitali e agli strumenti di finanza alternativa.