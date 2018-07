Bce: Padoan, non preoccupati da fine Qe ma non dormire su allori

Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Condivido l’opinione del presidente della Bce, Mario Draghi, anche perché la gestione del debito portata avanti fin qui ha permesso di finanziare il debito, che come sappiamo è molto cospicuo, a tassi molto bassi, quindi questo effetto positivo guadagnato dal lavoro fatto in passato durerà nel tempo. Certo non ci si può addormentare sugli allori”. Così il deputato del Pd ed ex ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan commenta, a margine dell’Assemblea dell’Abi, le dichiarazioni del presidente della Bce che ieri non si era detto preoccupato in vista della fine del Qe in Italia.

