Bekaert: Bentivogli, bloccati licenziamenti, accelerare reindustrializzazione (3)

(AdnKronos) – In questa direzione, aggiunge Bentivogli, “va l’impegno strappato a Bekaert di mettere a disposizione le aree per la reindustrializzazione collegandolo alla rioccupazione dei lavoratori, a cominciare da quella del ‘filo tubo’. L’intesa prevede che Bekaert riconosca all’azienda che reindustrializza uno sconto di 40.000 euro per ogni dipendente assunto nell’area. Tutto il percorso di reindustrializzazione dovrà essere monitorato dal sindacato e dal Ministero dello Sviluppo economico”.

L’accordo, aggiunge il leader della Fim, “prevede anche un sistema di incentivazione all’uscita per ogni dipendenti in base all’anzianità lavorativa. Per facilitare la ricollocazione dei lavoratori delle aziende dell’indotto ad ogni assunzione a tempo indeterminato riceveranno, in aggiunta a quanto già previsto dalla normativa attuale, 10.000 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato”.

A tal fine, conclude Bentivogli, “verranno anche messi a disposizione i programmi di politiche attive previsti dalla Regione Toscana. Ai lavoratori che invece avranno una continuità occupazionale, perché inseriti nel processo di reindustrializzazione nell’attuale perimetro aziendale, riceveranno un indennizzo pari a 4 mensilità”.

