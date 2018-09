Belgio: regina Paola in ospedale civile Venezia, nel pomeriggio il trasferimento

Venezia, 26 set. (AdnKronos) – Nella notte scorsa si è rivolta al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Venezia la Regina Madre del Belgio, Paola Ruffo di Calabria, che si trovava nella città lagunare in visita privata. I sanitari dell’Ospedale Civile hanno preso in carico la Regina e, rapidamente completato l’iter diagnostico previsto per il caso clinico, sono intervenuti per tutto quanto necessario a stabilizzarne le condizioni, per consentirne poi, d’intesa con i familiari accompagnatori, un trasferimento in sicurezza nel Paese d’origine, dove la Regina proseguirà le cure che saranno ritenute necessarie.

La Regina madre ha trascorso la notte all’Ospedale Civile, dove tutto è proceduto secondo le previsioni; il trasferimento, organizzato dalle autorità belghe in collaborazione con la dirigenza medica dell’Ospedale Civile, si svolgerà nelle prossime ore, svolta ogni opportuna verifica.

