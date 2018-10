Benetton: Edizione cede 20 p.c. di ConnecT a fondo Abu Dhabi

Treviso, 4 ott. (AdnKronos) – Edizione S.r.l., attraverso la sua controllata al 100% Sintonia S.p.A., ha raggiunto un accordo per la vendita del 20%, su base fully diluted, di ConnecT S.p.A. ad Infinity Investments S.A. , una società interamente controllata dal fondo Abu Dhabi Investment Authority (“ADIA”).

ConnecT detiene il 29,9% del capitale di Cellnex Telecom S.A. (“Cellnex”), operatore leader nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni, con una rete di circa 28.000 torri in Spagna, Italia, Olanda, Francia, Svizzera e Regno Unito. L’acquisto da parte di Infinity della quota in ConnecT avverrà agli stessi termini economici con cui Sintonia ha rilevato il 29,9% in Cellnex da Abertis nel luglio 2018.

Sulla base dell’accordo, Sintonia e Infinity collaboreranno per supportare la crescita futura di Cellnex con l’obiettivo di creare una piattaforma di investimento nel settore europeo delle telecomunicazioni. Gli azionisti di ConnecT si sono inoltre impegnati ad effettuare ulteriori investimenti in ConnecT per €1,5 miliardi a supporto dei piani di sviluppo di Cellnex.

