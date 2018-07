Benetton: Edizione conclude acquisizione del 29,9% Cellnex

Treviso, 12 lug. (AdnKronos) – Edizione S.r.l. ha concluso in data odierna l’acquisizione del 29,9% del capitale di Cellnex Telecom S.A. (“Cellnex”) dalla spagnola Abertis Infrastructuras S.A. L’operazione è stata effettuata tramite la società neocostituita ConnecT S.p.A. al prezzo di Euro 1.489 milioni. Goldman Sachs ha agito in qualità di advisor finanziario dell’operazione di acquisizione. ConnecT è controllata al 100% da Sintonia S.p.A., sub-holding interamente posseduta da Edizione dedicata alle partecipazioni di società attive nel settore delle infrastrutture.

L’acquisizione della partecipazione in Cellnex persegue, sia per dimensioni, settore che per presenza geografica, gli obiettivi di diversificazione di portafoglio di Edizione, e rappresenta un investimento strategico di lungo termine, con importanti prospettive di crescita, possibili anche grazie alla qualità del suo top management e alla visione del CEO, Tobias Martínez.

Cellnex, grazie a una strategia di consolidamento nel settore delle torri di trasmissione avviata nel 2015, è oggi un operatore indipendente leader in Europa nelle infrastrutture per le telecomunicazioni wireless. La società, presente in Spagna, Italia, Francia, Paesi Bassi, Svizzera e Regno Unito, è quotata nella borsa spagnola con una capitalizzazione di oltre 5 miliardi di Euro.

