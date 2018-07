Benetton: il cordoglio di Assindustria Venetocentro

Treviso, 10 lug. (AdnKronos) – “Insieme a tutti gli imprenditori associati ad Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso, esprimiamo le condoglianze più sentite e la vicinanza ai fratelli Benetton e ai loro famigliari per la dolorosa e prematura perdita di Carlo Benetton. Insieme a Giuliana, Luciano e Gilberto è stato l’artefice di una storia di impresa eccezionale, nata a Treviso e affermatasi nel mondo. Una storia industriale legata al territorio diventata in pochi anni, con creatività e serietà, una delle espressioni migliori dell’industria italiana. Una storia che continua, con successo e impegno, mantenendo il legame con Treviso e il Veneto, proiettandone il nome a livello internazionale”. Lo sottolineano i presidenti di Assindustria Venetocentro Massimo Finco e Maria Cristina Piovesana.

“L’esempio e l’eredità morale di Carlo Benetton ci danno la responsabilità di continuare in questo impegno per il bene della nostra comunità e delle generazioni che verranno”, concludono.

