Bergamo: aumentano voli notturni, Gori chiede spiegazioni a Sacbo

Milano, 10 lug. (AdnKronos) – Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, chiede spiegazioni a Sacbo, società che gestisce l’aeroporto di Orio al Serio, in merito all’incremento di voli notturni registrato nelle scorse settimane a Bergamo. In una nota, il Comune di Bergamo spiega di aver ricevuto, soprattutto nell’ultima settimana, svariate segnalazioni: nei giorni scorsi Gori ha incontrato i comitati di Colognola e Bergamo Ovest, raccogliendo preoccupazione sull’incremento di decolli e atterraggi dopo le ore 23. Già lo scorso anno, il sindaco di Bergamo aveva puntato il dito contro l’incremento di movimenti sulla pista del Caravaggio e in particolare contro i voli merci che decollano in orario notturno, passati da una decina a una trentina nell’estate 2017. Ora, a un anno di distanza, l’incremento di voli passeggeri non previsti: da qui la richiesta urgente di spiegazioni.

“Negli ultimi tre mesi -scrive Gori a Sacbo- sulla città sono stati ben 166 i voli notturni, contro i 72 dello scorso anno, che pure già rappresentavano un’anomalia rispetto alla regola che come sappiamo vorrebbe i voli notturni, dalle 23 alle 6, in decollo verso est”. Sono dunque “largamente giustificate le proteste dei cittadini e dei comitati dei quartieri della zona sud della città, che già sopportano l’impatto della quasi totalità dei decolli negli orari diurni e che in una stagione di intenso traffico come questa si trovano a subire un disturbo acustico particolarmente significativo”.

“A cosa si deve questo raddoppio dei decolli notturni sulla città?”, chiede Gori. E “cosa si può fare per evitarli? Sappiamo che le condizioni meteo posso eccezionalmente modificare i flussi di decollo e atterraggio, ma la situazione non pare giustificarsi per questa sola ragione. Il disagio patito da migliaia di cittadini -conclude- è tale da richiedere un tempestivo intervento da parte della società aeroportuale”.

