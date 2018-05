Berlusconi: Giammanco, grande notizia per democrazia, torna grande statista

Palermo, 12 mag. (AdnKronos) – “La riabilitazione di Berlusconi è una grande notizia per la democrazia del Paese. Il fatto che il nostro presidente sia tornato candidabile restituisce alla politica italiana un grande statista, protagonista di tante riforme importanti per il nostro Paese e promotore di traguardi storici in politica estera”. Lo dice Gabriella Giammanco, senatrice e portavoce di Forza Italia in Sicilia, per la quale “Berlusconi, il politico più votato della storia italiana, è stato colpito da una sentenza profondamente ingiusta che l’ha sottratto ai suoi milioni di elettori. Finalmente oggi si volta pagina e si apre un nuovo corso”.

“La politica ha bisogno di uomini di Stato come lui – dice ancora la parlamentare azzurra , con il senso delle istituzioni, con la responsabilità e le competenze necessarie a guidare un Paese complesso come l’Italia. Da oggi il nostro partito sarà ancora più forte e vicino agli italiani che credono in noi, grazie alla possibilità di candidarsi Berlusconi sarà determinante nei prossimi appuntamenti elettorali” conclude Giammanco.