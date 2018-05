Berlusconi: La Loggia, riabilitazione rilancia Presidente e Forza Italia

Palermo, 12 mag. (AdnKronos) – La riabilitazione di Silvio Berlusconi “è una notizia molto positiva” perché “toglie una macigno dall’agibilità politica di Berlusconi, e quindi di Forza Italia. E, sicuramente, prelude a un forte rilancio sia di Berlusconi che di Forza Italia”. Lo ha detto all’Adnkronos l’ex ministro Enrico La Loggia, tra i fondatori di Forza Italia, commentando la notizia della candidabilità dell’ex premier. “Se questo possa o meno influire sulla formazione del Governo non sono in grado di dirlo – aggiunge – però colgo il fatto, estremamente positivo. Speriamo che quanto prima arrivi la decisione positiva anche dall’Europa sul ricorso presentato dal Presidente Berlusconi, così finalmente chiudiamo questa vicenda molto dolorosa per la giustizia italiana”.

Secondo l’ex ministro, tessera numro 6 di Forza Italia, “oggi non c’è più il pericolo che la Lega possa raccogliere i consensi di elettori di Forza Italia, perché Berlusconi, dopo avere riacquistato la sua agilità politica, potrebbe andare alle elezioni, quando saranno, con la piena titolarità guidando non solo formalmente ma anche sostanzialmente il partito e la coalizione, perché adesso anche la Lega ne dovrà tenere conto”.