Billy Idol annulla concerto a Padova

Roma, 28 giu. (AdnKronos) – Per Billy Idol salta un altro live. Nonostante le cure ricevute negli ultimi due giorni, la sinusite e il forte raffreddore, che hanno già costretto l’artista ad annullare il suo concerto in Germania, continuano a persistere e si rende, quindi, inevitabile anche la cancellazione dello show previsto per oggi, giovedì 28 giugno, a Padova. Questa è una decisione che non viene presa a cuor leggero da Billy Idol che invia le sue più sincere scuse a tutti i fan che avrebbero partecipato al concerto. Billy e il suo team ringraziano i fan di Padova per il loro sostegno e la loro comprensione. Nelle prossime ore verrano comunicati tutti i dettagli per i possessori dei biglietti dello show.