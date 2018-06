Biotestamento: Grillo accelera sulle Dat, chiesto parere al Consiglio di Stato

Milano, 26 giu. (AdnKronos Salute) – “Ho chiesto in tempi brevi al Consiglio di Stato un parere per accelerare la costituzione della Banca dati sulle Dat”, le dichiarazioni anticipate di trattamento cuore della legge sul biotestamento, “da troppo tempo ferma sui tavoli del ministero”.

Lo annuncia il ministro della Salute, Giulia Grillo, dopo “la decisione presa il 22 giugno – si legge in una nota del dicastero di lungotevere Ripa – di rivolgersi al massimo organo consultivo del Governo in materia giuridico-amministrativa, per dirimere i dubbi interpretativi relativi al decreto che stabilisce le modalità di registrazione delle Dat nella Banca dati istituita presso il ministero della Salute. L’opportunità di un parere era già stata avanzata dal tavolo composto anche da rappresentanti del ministero dell’Interno, delle Regioni e del Garante per la privacy”.

Attraverso le Dat – ricorda il ministero – ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. “Voglio rendere effettivo il diritto dei cittadini di poter fare al più presto le dichiarazioni di fine vita”, conclude Grillo.