Boeig: 19 B777 Freighter a Qatar e Dhl

Roma, 16 lug. (AdnKronos) – Boeing ha annunciato ordini per 19 B777 Freighter a Qatar Airways e DHL, al debutto del Farnborough International Airshow 2018. Qatar Airways ha finalizzato un ordine per cinque 777 Freighter durante il Farnborough International Airshow 2018. L’accordo, valutato a 1,7 miliardi di dollari a prezzi di listino, è stato annunciato come impegno ad aprile. Qatar Airways, una delle principali compagnie cargo al mondo, gestisce una flotta di 13 777 Freighter e due 747-8 Freighter. Con questo ultimo ordine, la compagnia aerea è destinata a far crescere la sua flotta di Boeing Freighter a oltre 20 aerei.

Qatar Airways utilizza anche Boeing Global Services per migliorare la sua offerta ai clienti. La compagnia aerea utilizza servizi come il Maintenance Performance Toolbox, l’Airplane Health Management e soluzioni di flight deck, tutte offerte da Boeing AnalytX.

Inoltre, Dhl, la principale compagnia di trasporto internazionale di merci e contratti logistici, ha effettuato un ordine per 14 Boeing 777 Freighter e ha acquistato i diritti per 7 ulteriori freighter. L’accordo si attesta a 4,7 miliardi di dollari, a prezzi di listino. Parte dell’ordine era stata precedentemente inserita come non identificata sul sito web Boeing’s Orders & Deliveries. Quando l’intero ordine sarà concluso, apparirà anche sul sito web.

Correlati