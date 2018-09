Borsa Italiana, esposto capolavoro del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli

Milano, 28 set. (Labitalia) – L’Adorazione di Michelangelo Anselmi, capolavoro del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli e restaurato grazie al progetto Rivelazioni-Finance for Fine Arts promosso da Borsa Italiana, sarà esposto da lunedì a Milano a Palazzo Mezzanotte, in occasione dell’Elite Day, la prima conferenza internazionale dedicata al network globale delle società Elite. Esposto da lunedì a Milano in B.I.G. – Borsa Italiana Gallery – a Palazzo Mezzanotte, il primo dei quadri del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli restaurato grazie al progetto Rivelazioni – Finance for Fine Arts promosso da Borsa Italiana.

L’opera è stata restaurata grazie al contributo di E.P.M. azienda entrata in Elite nel 2012 e certificata dal 2015 e sarà svelata nel suo nuovo splendore in BIG-Borsa Italiana Gallery, lo spazio espositivo all’interno di Palazzo Mezzanotte. Elite è il programma internazionale di Borsa Italiana per supportare le aziende nella realizzazione dei loro progetti di crescita e nell’accesso ai capitali. Nato nel 2012 in Italia con il supporto di Confindustria è diventato in pochi anni un successo internazionale con oltre 900 aziende da oltre 30 Paesi che fanno parte della community.

Grazie al progetto Rivelazioni, nove aziende del programma Elite hanno finanziato quest’anno il restauro di sette quadri del museo napoletano che verranno restituiti alla piena fruizione da parte del pubblico. “Il generoso sostegno delle aziende Elite al patrimonio artistico del nostro Paese dimostra come le imprese del network sappiano cogliere le migliori opportunità di crescita anche attraverso azioni di responsabilità sociale” ha dichiarato Luca Peyrano, ceo di Elite.

“L’esposizione a Milano -ha commentato Valentina Sidoti, responsabile del Progetto Rivelazioni-Finance for Fine Arts- delle opere restaurate rientra nell’obiettivo del progetto di Borsa Italiana di diffondere la cultura del mecenatismo presso il nostro network internazionale. La presenza del quadro durante l’Elite Day è un bellissimo esempio di questo impegno”. “Sono particolarmente lieto di questo progetto con Borsa Italiana- ha dichiarato Sylvain Bellenger, direttore Museo e Real Bosco di Capodimonte- e della collaborazione con le imprese di perché sono convinto che sia necessaria per preservare l’enorme patrimonio culturale italiano”.

“Il sostegno al nostro patrimonio artistico e culturale -ha spiegato il presidente advisory board del Museo e Real Bosco di Capodimonte Giovanni Lombardi- è essenziale per lo sviluppo economico del Paese e il progetto Rivelazioni-Finance for Fine Arts di Borsa Italiana rappresenta questa filosofia. Questo progetto offre alle pmi l’opportunità di valorizzare e promuovere il patrimonio artistico e culturale del Paese: investire in arte è indispensabile per attivare processi virtuosi per le imprese e le comunità in esse cui operano. L’alleanza di impresa e arte fa la differenza in tempi in cui la crescita delle aziende passa attraverso la capacità di distinguersi nel mercato e di generare fiducia”.

“Siamo orgogliosi -ha dichiarato l’amministratore delegato di Epm Carmine Esposito- che sia l’opera che abbiamo adottato la prima restaurata e che sarà esposta durante l’Elite Day. Abbiamo scelto di essere tra le prime aziende ad aderire con convinzione ad EliteE già nel 2012 e con lo stesso spirito abbiamo scelto di aderire al progetto Rivelazioni in linea con il nostro impegno nella valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale italiano”. Il quadro sarà esposto a Milano sino a fine ottobre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...