Bper: “Puntiamo a crescita, qualità, redditività e solidità”

(AdnKronos) – “Bper è un gruppo da 2 milioni 250 mila clienti (aumentati di 100 mila negli ultimi 3 anni) e oltre 11 mila 600 dipendenti. In questo ultimo triennio, 4 sono stati i nostri obiettivi: crescita, qualità del credito, redditività, solidità patrimoniale”. Lo ha detto l’Ad di Bper Alessandro Vandelli nel corso dell’assemblea della banca in corso a Modena nei locali della Fiera.

“L’utile lordo -ha aggiunto- è stato di 199,1 milioni di euro nonostante i 120 milioni di oneri versati per i fondi a favore delle banche in difficoltà. Come scelta strategica sono calati i crediti deteriorati lordi dal 23,5 al 19,8%. La solidità patrimoniale pone Bper ai vertici delle banche italiane. “Stiamo lavorando al nuovo piano industriale – ha continuato Vandelli nel suo intervento – che parte da buone basi ma che dovrà avere come obiettivi maggiore qualità del credito e profittività”.

Replicando ad alcune critiche sulla gestione della banca da parte dei soci Samorì e Trenti intervenuti, Vandelli ha sottolineato: “Da parte mia va un ringraziamento forte a chi ha condotto la banca in questi anni, perchè se vi guardate intorno, a quello che è capitato al sistema bancario e ad altre realtà, noi oggi ci presentiamo con la migliore patrimonializzazione del mercato. E’ vero, i valori di borsa non sono positivi, ma questo è il momento che sta attraversando l’intero sistema bancario. Nel 2018 il nostro titolo sul mercato bancario è quello che ha performato meglio e il nostro rapporto guardando i principali competitor è in linea o migliore.”

L’assemblea di Bper, rinnoverà 7 dei 15 membri del CdA ed eleggerà il nuovo presidente.