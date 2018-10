Bpvi: Caretta (FdI), bene decisione Cassazione per processo a Vicenza

Vicenza, 3 ott. (AdnKronos) – “La decisione della corte di Cassazione, che ha respinto la richiesta di trasferimento del processo BpVi, avanzata dai difensori dell’ex presidente e degli ex vicepresidenti è una prima ottima notizia per tutti i risparmiatori, vittime del crack della Banca Popolare di Vicenza. Un segnale importante per tutte le famiglie, i lavoratori, i pensionati e quanti sono stati oggetto delle azioni di speculatori che sono ora chiamati a rispondere delle proprie gravi responsabilità. Il fatto che il processo resti a Vicenza è un atto di giustizia nei confronti dei vicentini e dei veneti che hanno visto svanire i sogni e i risparmi di una vita di lavoro. Ora aspettiamo e confidiamo in ulteriori segnali positivi nelle aule di giustizia”. È quanto dichiara, in una nota, Maria Cristina Caretta, deputato di Fratelli d’Italia.

