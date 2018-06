Brescia: Del Bono assegna deleghe, sport a Benzoni e sanità alla Albini

Milano, 29 giu. (AdnKronos) – Dopo la nomina degli assessori, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono ha conferito due incarichi a consiglieri comunali, in continuità con l’esperienza della precedente amministrazione, per integrare la propria squadra.

A Fabrizio Benzoni sono state delegate le funzioni relative all’elaborazione di proposte inerenti attività, iniziative e manifestazioni sportive, mentre resta in carico al sindaco la competenza della presentazione di progetti in tali materie agli organi collegiali. Per lui si tratta di una conferma: il 21 aprile 2016 aveva ricevuto la delega dal sindaco per le medesime funzioni.

A Donatella Albini è stato conferito, e confermato, l’incarico di elaborare proposte relative ad attività del Comune in materia di politiche della sanità, avendo come referente l’Assessore Marco Fenaroli. Anche nel suo caso si tratta di una riconferma, dal momento che già nella scorsa legislatura aveva ricoperto il medesimo incarico.