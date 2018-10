Brevetti: Comi a fianco avvocati, governo si impegni per sede a Milano

Milano, 5 ott. (AdnKronos) – Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia e vicepresidente del Gruppo Ppe, raccoglie l’invito dell’Ordine degli Avvocati di Milano che, in una delibera firmata dal presidente Remo Danovi, ha sollecitato la classe politica italiana ad una “azione congiunta e coordinata in sede europea e multilaterale, insieme con le rappresentanze del mondo produttivo e professionale, affinché Milano, già sede di una “divisione locale” del Tribunale unificato e in possesso di tutti i requisiti logistici e delle competenze giurisdizionali, professionali e imprenditoriali, possa divenire a pieno titolo sede centrale specializzata” del Tribunale europeo dei Brevetti.

Il fatto che sia stata confermata Londra quale sede principale nonostante la Brexit, “rischia di far perdere, all’Italia e in particolare a Milano, un’altra grande opportunità dopo l’assegnazione della sede Ema ad Amsterdam – spiega la Comi – il governo Conte non faccia lo stesso errore del governo Gentiloni, di sottovalutare l’importanza di stringere alleanze in sede europea per acquisire vantaggi per l’Italia, e d’impegno fin da subito a coordinare questa azione congiunta per portare a Milano il Tribunale unificato dei Brevetti. Noi europarlamentari siamo pronti a fare gioco di squadra”.

