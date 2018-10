Brutta caduta per Lorenzo

Buriram, 5 ott. (AdnKronos) – Brutto incidente per . Lo spagnolo della Ducati, che già aveva iniziato la prova a Buriram non al meglio della condizione fisica dopo la rottura del piede ad Aragon, è rimasto vittima di una caduta nel corso della seconda sessione di libere nel Gp di Thailandia, 15esima prova stagionale della MotoGp che si disputerà domenica. “Forte contusione al polso sinistro e un’altra contusione alla caviglia destra”, recita il bollettino medico di Lorenzo.

“Jorge è stato vittima di un incidente immediatamente successivo al suo infortunio. Adesso ha lividi in tutto il corpo e ha ricevuto un colpo alla caviglia destra – spiega il dottor Charte, responsabile della Clinica Mobile -. È stato sottoposto ad una scansione Cat per vedere se ha una ferita allo scafoide. Non è in gran forma adesso, vedremo i risultati che arriveranno dall’ospedale. Noi gli diremo se è in grado di correre o meno e lui deciderà”.

“Per fortuna, ed è la cosa più importante, gli esami hanno confermato che non ho nulla di rotto, ma solo una forte contusione al polso sinistro e alla caviglia destra – ha dichiarato il pilota – Mi hanno detto che la causa è stata un problema tecnico che la squadra sta ancora investigando in profondità. Domattina appena sveglio capirò se sarò in condizione di correre o meno. Voglio vedere come passerò la notte per poi prendere la decisione migliore”. “E’ stato un altro giorno molto difficile per me – ha aggiunto lo spagnolo – Sono rimasto sorpreso dal fatto che la ruota posteriore sia partita così bruscamente e sono caduto in modo molto violento, dopo un high side”.

