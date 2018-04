Calciatore Albacete vola giù da terzo piano hotel

Huesca, 31 mar. – (AdnKronos) – Tragedia sfiorata nel calcio spagnolo. Pelayo Novo, centrocampista 27enne dell’Albacete, è precipitato dal terzo piano di un hotel di Huesca dove aveva trascorso la notte insieme al resto della sua squadra. L’episodio è avvenuto questa mattina in circostanze ancora da chiarire.

Sono stati due compagni di squadra di Pelayo, Ruben Mino e Susaeta, i primi ad accorrere sul posto e a lanciare l’allarme. Il giocatore è stato poi soccorso dai medici e trasportato in ospedale. Stando a quanto riportano i media iberici, Pelayo non è in pericolo di vita.

L’Albacete ha confermato in un comunicato che il giocatore è in condizioni “stabili” e che è stato trasferito in ambulanza a Saragozza. Il match della serie B spagnola tra l’Albacete e l’Huesca, che si sarebbe dovuto disputare stasera alle 20, è stato rinviato.